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Полиция ищет хулиганов, повредивших менору в Ужгороде

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Полиция ищет хулиганов, повредивших менору в Ужгороде

Полицейские Ужгорода открыли уголовное производство из-за повреждения меноры - ханукального светильника иудеев, сообщил отдел коммуникации полиции Закарпатской области

"Сегодня, 5 декабря, около 15:20 на линию "102" поступило сообщение от представителя еврейской общины о том, что неизвестные сбросили в реку Ханукальную Менору. Последняя была установлена на Театральной площади неподалеку от областной филармонии", - указано в сообщении.

На место происшествия прибыли полицейские для установления всех обстоятельств происшествия и изучения записей с камер видеонаблюдения.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.296 Уголовного кодекса (Хулиганство). Санкция статьи предусматривает от штрафа до ограничения свободы сроком до пяти лет.

Теги: #менора #хулиганство
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