Посольство США ожидает расследования инцидента с выбросом в реку ханукальной меноры в Ужгороде

Посольство США расстроено новостями о выбросе повреждении в Ужгороде ханукальной меноры и ожидает расследования инцидент.

"Расстроены новостями о сбрасывании ханукальной меноры в центре Ужгорода. Мы ожидаем скорейшего расследования. Соединенные Штаты поддерживают Украину в осуждении антисемитизма", - сообщает посольство США в Twitter.

Как сообщалось, 5 декабря, около 15:20 на линию "102" поступило сообщение от представителя еврейской общины о том, что неизвестные сбросили в реку Ужгорода ханукальную менору, сообщила пресс-служба полиции Закарпатской области.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.296 Уголовного кодекса (Хулиганство). Санкция статьи предусматривает от штрафа до ограничения свободы сроком до пяти лет.