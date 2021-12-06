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18:06 06.12.2021

Посольство США ожидает расследования инцидента с выбросом в реку ханукальной меноры в Ужгороде

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Посольство США ожидает расследования инцидента с выбросом в реку ханукальной меноры в Ужгороде

 Посольство США расстроено новостями о выбросе повреждении в Ужгороде ханукальной меноры и ожидает расследования инцидент.

"Расстроены новостями о сбрасывании ханукальной меноры в центре Ужгорода. Мы ожидаем скорейшего расследования. Соединенные Штаты поддерживают Украину в осуждении антисемитизма", - сообщает посольство США в Twitter.

Как сообщалось, 5 декабря, около 15:20 на линию "102" поступило сообщение от представителя еврейской общины о том, что неизвестные сбросили в реку Ужгорода ханукальную менору, сообщила пресс-служба полиции Закарпатской области.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.296 Уголовного кодекса (Хулиганство). Санкция статьи предусматривает от штрафа до ограничения свободы сроком до пяти лет.

Теги: #ужгород #повреждение #менора #посольство
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