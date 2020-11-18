Ранее судимый харьковчанин после ссоры с соседом бросил ему во двор гранату

Полиция обнаружила в домовладении мужчины, причастного ко взрыву гранаты во дворе частного дома на ул.Бестужева в харькове 15 ноября, два корпуса гранат Ф-1 и РГД-5 и изъяла их.

"Правоохранители разоблачили 49-летнего ранее судимого соседа потерпевших. Мужчина признался, что между ним и жителем домовладения накануне произошел конфликт на бытовой почве. Почему он решил отомстить именно таким образом, злоумышленник объяснить отказался", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

По этому факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступлений.

Как сообщалось, 15 ноября в полицию позвонил харьковчанин и сообщил, что во дворе его частного дома по ул.Бестужева прозвучал взрыв. В результате взрыва никто не пострадал. На месте происшествия правоохранители обнаружили воронку диаметром около 10 сантиметров и повреждения забора и дома. Взрывотехники установили, что произошел взрыв ручной гранаты РГД-5. Полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://hk.npu.gov.ua/news/zbroya-ta-vibuxivka/policzejski-vikrili-zlovmisnika-prichetnogo-do-vibuxu-granati-na-podvir-ji-domovolodinnya-u-moskovskomu-rajoni-xarkova/