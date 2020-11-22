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05:04 22.11.2020

Жителю Харьковщины, разбившему стекло в дверях ОГА, готовится уведомление о подозрении в хулиганстве

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Жителю Харьковщины, разбившему стекло в дверях ОГА, готовится уведомление о подозрении в хулиганстве

В Харькове в субботу неизвестный мужчина разбил стекло в дверях здания по Сумской, 64, где находятся облгосадминистрация, облсовет, а также ряд исполнительных органов горсовета.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о происшествии поступило в Киевский ОП около 16:35.

"По адресу полицейские обнаружили разбитое стекло на двери учреждения, а также металлический предмет. Личность злоумышленника была установлена. Им оказался 19-летний житель поселка Малая Даниловка. Он пояснил, что своими действиями хотел привлечь внимание, чтобы к нему на разговор вышли депутаты", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления.

Раннее в местном телеграм-канале было опубликовано видео, на котором видно как молодой человек разбивает куском металлической трубы стекла в дверях на входе в здание и кричит "Аллах Акбар!".

 

 

Источник: https://hk.npu.gov.ua/news/xuliganstvo/policzejski-vikrili-cholovika-u-skojenni-xuliganskix-dij-bilya-budivli-xoda/

https://t.me/s/truexanews/9930

Теги: #ога #харьковская #хулиганство
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