События

20:07 10.12.2020

В Харькове неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью на балкон в многоэтажке, никто не пострадал

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В Харькове неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью на балкон в многоэтажке, никто не пострадал

В Харькове на балкон квартиры, расположенной на первом этаже многоэтажного дома, неизвестные забросили 2 бутылки с зажигательной смесью.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, о происшествии правоохранителям сообщила 59-летняя хозяйка квартиры.

"В результате происшествия никто из жильцов дома не пострадал... Полицейские провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей, изъяли вещественные доказательства", - говорится в сообщении.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

 

Теги: #харьков #хулиганство
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