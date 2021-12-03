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11:55 03.12.2021

Контракт с Великобританией предусматривает решение одной из задач по обеспечению ПВО для Украины - Резников

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Контракт с Великобританией предусматривает решение одной из задач по обеспечению ПВО для Украины - Резников

Один из контрактов Украины с Великобританией предусматривает решение задачи по обеспечению противовоздушной обороны для Украины, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Это является приоритетом, и потому мы говорим о ракетной программе, у нас она прописана до 2032 года. Конечно, на это нужны средства, но сегодня мы принимаем решение по некоторых направлениях с нашими партнерами, один из контрактов с Соединенным Королевством предусматривает как раз решение одной из этих задач", - сказал Резников во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в Киеве в пятницу.

В то же время он подчеркнул, что основная ставка должна быть на украинский оборонно-промышленный комплекс, который способен делать современные и ракеты, и зенитно-ракетные комплексы.

"Я вчера имел уже одну из встреч с нашим ведущими предприятиями, такими как КБ "Луч", с господином Коростылевым мы проговаривали, что государство должно инвестировать в собственный военно-промышленный производство, комплекс, чтобы мы были абсолютно независимы даже от наших дружественных партнеров. У нас должна оставаться своя стратегическая независимость. Работаем над этим. Главная потребность - большая сумма денег, и тут я надеюсь на поддержку парламента", - рассказал министр.

Теги: #великобритания #резников #минобороны #пво #впк
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