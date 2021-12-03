События

07:34 03.12.2021

Южная Корея усиливает ограничительные меры на фоне роста числа случаев COVID-19

2 мин читать
Южная Корея усиливает ограничительные меры на фоне роста числа случаев COVID-19

Южная Корея ограничивает число участников частных собраний и вводит ограничения для работы кафе и ресторанов в целях противодействия распространению COVID-19, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на премьер-министра страны Ким Бу Гема.

Премьер-министр Южной Кореи заявил, что начиная со следующей недели в столичном регионе страны число участников частных собраний будет ограничено шестью людьми. В других регионах разрешено собираться не более восьми человек. В настоящее время лимит составляет 10 человек в столичном регионе и 12 в других регионах.

Кроме того, добавил он, большинство общественных учреждений, включая рестораны и кафе, будут добавлены в список предприятий, требующих подтверждения вакцинации или отрицательного теста на COVID-19 для входа.

"Правительство сосредоточится на прочном укреплении дамбы (против COVID-19) в течение следующих четырех недель", - цитирует агентство Ким Бу Гема.

"Даже после сегодняшнего дня правительство будет регулярно оценивать все условия защиты от вирусов и при необходимости в любое время принимать оперативные меры для усиления антивирусной кампании", - добавил он.

Премьер-министр призвал пожилых людей сделать бустерный укол вакцины против COVID-19, а подростков - вакцинироваться, заявив, что вакцины являются лучшей защитой от болезни. Он также попросил предприятия, чтобы сотрудники как можно больше работали на дому до конца года.

В последние дни в стране наблюдался рост новых случаев заражения COVID-19 -регистрировалось более 5 тыс. в сутки.

Однако в пятницу было зарегистрировано немного меньше новых случаев коронавируса - 4 тыс. 994. Тем не менее, по данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), число тяжелобольных пациентов достигло 736. В четверг их было 733.

Кроме того, в четверг в стране было зарегистрировано шесть случаев заражения новым вариантом коронавируса - "омикрон", что усилило опасения о возможном росте случаев COVID-19.

Теги: #южкорея #коронавирус #усиление #меры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:20 03.12.2021
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 264,2 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 264,2 млн

08:18 03.12.2021
В Украине за сутки выявили 13 777 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 22 893 человека, 509 умерло

В Украине за сутки выявили 13 777 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 22 893 человека, 509 умерло

23:03 02.12.2021
Власти США делают упор на расширение вакцинации в рамках противодействия COVID-19 - Байден

Власти США делают упор на расширение вакцинации в рамках противодействия COVID-19 - Байден

20:44 02.12.2021
Совет ЕС исключил Иорданию и Намибию из списка стран, для жителей которых следует снять ограничения на въезд

Совет ЕС исключил Иорданию и Намибию из списка стран, для жителей которых следует снять ограничения на въезд

12:57 02.12.2021
Компания Ferrexpo поставила современное дорогостоящее оборудование для медицинских учреждений города Горишние Плавни

Компания Ferrexpo поставила современное дорогостоящее оборудование для медицинских учреждений города Горишние Плавни

08:39 02.12.2021
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 263,5 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 263,5 млн

08:15 02.12.2021
В Украине за сутки выявили 13 531 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 23 535 человек, 525 умерло

В Украине за сутки выявили 13 531 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 23 535 человек, 525 умерло

00:15 02.12.2021
В США зафиксировали первый случай заражения "омикроном"

В США зафиксировали первый случай заражения "омикроном"

16:37 01.12.2021
Страны НАТО готовы усилить присутствие на "восточном фланге" - Блинкен

Страны НАТО готовы усилить присутствие на "восточном фланге" - Блинкен

08:24 01.12.2021
В Украине за сутки выявили 11 960 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 26 160 человек, 557 умерло – Минздрав

В Украине за сутки выявили 11 960 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 26 160 человек, 557 умерло – Минздрав

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки выявили 13 777 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 22 893 человека, 509 умерло

Почти половина украинцев не поддерживает идею внедрения двойного или множественного гражданства – опрос

Украина, Польша и Литва приняли общее заявление: подтвердили четкую приверженность расширению сотрудничества и призвали международное сообщество усилить санкции против РФ

Зеленский принял участие в первых переговорах в формате Люблинского треугольника

На станции столичного метро "Дворец Украина" пассажир попал под поезд, движение по "синей" линии ограничено

ПОСЛЕДНЕЕ

Почти 44 % украинцев получили одну прививку против COVID-19, полный курс прошли 37% взрослого населения

Палата представителей рассмотрит законопроект о запрете на ввоз в США товаров из китайского Синьцзяна - конгрессмен

Кулеба разъяснил, какие меры включает пакет сдерживания РФ от агрессивных действий

Во Львовской и Закарпатской областях обесточено 90 населенных пунктов из-за снега

США и ЕС подтвердили готовность к сотрудничеству по противодействию Китаю

За минувшие сутки зафиксировано 6 нарушений режима тишины на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

3 декабря: Какой сегодня праздник

Палата представителей и Сенат поддержали продление финансирования правительства США до 18 февраля 2022г

Разбился самолет ВВС Сальвадора с сыном министра обороны на борту, идут поиски экипажа

Водообмен в Краснопавловском водохранилище профинансируют из резервного фонда госбюджета и Харьковского облбюджета - Скакун

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА