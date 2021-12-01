Первый рейс национального авиаперевозчика состоится в 2022 году - Зеленский

Первый рейс национального авиаперевозчика Ukrainian National Airlines (UNA) будет в 2022 году, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Первый рейс национального перевозчика состоится в 2022 году. К 2025-му будет полностью сформирован флот компании – не менее 20 судов, будут открыты регулярные рейсы как внутренние, так и внешние", - сказал глава государства, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием.

Он также добавил, что украинского перевозчика должны видеть не только в Украине, но и во всем мире. И этому, по его словам, очень поможет соглашение об открытом небе, авиационном безвизе, которое Украина подписала с Европейским Союзом.

"Поэтому UNA обязательно приземлится в ЕС. И такие великие планы действительно окрыляют", - сказал он.

Говоря о строительстве аэропортов, президент отметил, что сейчас оно идет в 16 городах страны. "Мы также хотим построить аэропорт международного значения на Закарпатье, между Ужгородом и Мукачево, и два аэропорта на востоке Украины", - добавил Зеленский.