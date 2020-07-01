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22:37 01.07.2020

Wizz Аir открыла базу во Львове

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Wizz Аir открыла базу во Львове

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air открыла вторую в Украине базу в Украине с местом расположения в международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в среду вечером, в июле компания будет выполнять пять новых рейсов из Западной Украины, в частности, из Львова в Биллунн (Дания), Таллинн (Эстония), Лиссабон (Португалия), Гамбург (Германия) и Щецин (Польша).

Wizz Air также планирует расширить маршрутную сеть, открыв рейсы из Харькова в Таллин и Берлин.

"Украинская авиаотрасль нуждается в скорейшем восстановлении для стабильного дальнейшего функционирования и роста. Поэтому очень приятно, что как и украинские, так и ведущие международные авиакомпании не теряют оптимизма во время коронакризиса, а наоборот, ищут новые возможности для развития, открывая новые популярные направления. Wizz Air является ведущей лоукост-компанией, которая одна из первых зашла на украинский рынок еще в 2008 году", - отметил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Ожидается, что ткрытие новой базы Wizz Air принесет Львову более $100 млн инвестиций в 2020 году и создаст более 30 рабочих мест.

"Убеждены, что инвестиции в открытие базы и новых маршрутов стимулировать развитие местной экономики, авиации и туризма", - заявил  директор по снабжению и логистике Wizz Air  Андраш Себок (Andras Sebok).

В свою очередь, генеральный директор аэропорта "Львов" Татьяна Романовская отметила, что из аэропорта уже открыты 17 направлений в разные города Европы.

"Мы очень благодарны WizzAir, которая во время кризиса первая открыла рейсы из Львова. Авиакомпания сейчас не только восстанавливает существующие направления, но и увеличивает маршрутную сеть. Поздравляю сегодня всех нас с появлением пяти новых направлений из Львова до Гамбурга, Таллина, Биллунна, Лиссабона и Щецина. Ждем открытия Европы для украинских туристов уже в июле", - заявила она.

  По информации министерства, с 2008 года  Wizz Air перевезла более 11 млн пассажиров в/из украинских аэропортов.   Сейчас Wizz Air предлагает перелеты по 71 маршруту в 13 стран из пяти украинских аэропортов.

Как сообщалось, Wizz Air в августе 2020 года намерена запустить рейс из Дортмунда (Германия) в Запорожье, что связано с открытием базы авиаперевозчика в Дортмунде.

Теги: #львов #база #украина #авиаперевозчики
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