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15:39 10.03.2020

Авиакомпании вправе отменять рейсы в связи с коронавирусом, но должны предложить другой рейс или возврат средств - юристы

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Авиаперевозчик в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств имеет право без уведомления пассажира отменить или задержать рейс, а также аннулировать ранее подтвержденное бронирование, но должен предложить альтернативу – другой рейс или возврат средств, отмечает адвокат, руководитель днепровского офиса юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Леся Самарина.

"Согласно авиационным правилам, чрезвычайными обстоятельствами являются обстоятельства, которые приводят к длительной задержке или отмене одного или более рейсов, даже если соответствующий авиаперевозчик принял все меры, чтобы предотвратить такую задержки или отмену… Сам вирус не является чрезвычайным обстоятельством, а вот решения власти, которые связаны с вирусом, в данном случае решение итальянских властей закрыть на карантин всю территорию страны, могут быть признаны таким обстоятельством", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина".

При этом юрист отметила, что авиакомпания не обязана выплачивать предусмотренную Монреальской конвенцией компенсацию, если она может предоставить подтверждение того, что причиной отмены рейса было действие чрезвычайных обстоятельств.

"То есть из-за решения органов власти, а именно объявления карантина на всей территории Италии в рамках противодействия вирусу COVID-19, авиаперевозчики вправе отменить рейсы с предложением альтернативы пассажирам или возврата денег за билет. Многие авиакомпании уже изменили правила обмена и возврата билетов - отменяют штрафы, применяют ваучеры, а также предлагают определенные условия возврата билетов или перебронирования. Например, МАУ предлагает бесплатно изменить дату вылета в пределах срока действия билета на определенные направления, которые включают итальянский сегмент", - добавила она.

Как сообщалось, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") сокращает рейсы в ряд европейских стран, а также отменяет вторую частоту отдельных внутренних рейсов в пределах Украины.

Украинская авиакомпания SkyUp с 5 марта приостанавливает полеты в Турин (Италия) в связи с информации о распространении коронавируса. Предварительно временная отмена будет действовать до 25 октября.

Теги: #коронавирус #авиаперевозчики #ильяшев_партнеры
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