Экономика

19:05 16.02.2021

Шмыгаль поручил Мининфраструктуры разработать до 22 февраля решение по поддержке украинских авиаперевозчиков

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Шмыгаль поручил Мининфраструктуры разработать до 22 февраля решение по поддержке украинских авиаперевозчиков

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение Министерству инфраструктуры до 22 февраля разработать решение по поддержке отечественных авиаперевозчиков, сообщается на сайте правительства во вторник.

"Украинцы должны получить доступ к качественным и дешевым авиационным перевозкам как на внутренних, так и на международных рейсах ", - сказал Шмыгаль во время совещания по развитию внутренних авиационных перевозчиков 16 февраля.

Премьер добавил, что "в контексте подписания соглашения об общем авиационном пространстве с Европейским Союзом, поддержка отечественных авиакомпаний сегодня имеет определяющую роль". "Необходимо активизировать работу и сформировать государственную стратегию поддержки отечественных авиаперевозчиков в связи с негативными последствиями пандемии COVID-19. Важно как можно быстрее завершить этот процесс, чтобы украинцы получали безопасные и качественные услуги", - подчеркнул Шмыгаль.

В совещании также приняли участие министр инфраструктуры Владислав Криклый, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и представители Министерства финансов.

Теги: #шмыгаль #авиаперевозчики
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