Президент ЮАР призвал отменить введенные рядом стран ограничения на авиасообщение с южноафриканскими государствами

Президент ЮАР Сирил Рамафоса призывает отменить ограничения на поездки, которые были введены некоторыми государствами для борьбы с распространением нового штамма коронавируса "омикрон".

"Мы призываем все те страны, которые ввели запрет на поездки в нашу страну и наши братские страны юга Африки, немедленно и срочно отменить свои решения", - заявил в воскресенье Рамафоса.

"Эти ограничения являются неоправданными и несправедливо дискриминируют нашу страну и наши южноафриканские братские страны", - добавил он.

Рамафоса заявил, что новые ограничения просто нанесут "еще больший ущерб экономике пострадавших стран и подорвут их способность реагировать на пандемию и восстанавливаться после нее".

По его словам, ограничения не подкреплены с научной точки зрения и не смогут эффективно предотвратить распространение нового штамма.

Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение "омикрон", изначально был выявлен на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

За последнее время его выявили также в нескольких европейских странах - в Германии, Италии, Британии, Нидерландах и Бельгии. Кроме того, о зараженных "омикроном" на своих территориях сообщили власти Гонконга и Израиля.

Многие страны уже ограничили авиасообщение с государствами, расположенными на юге Африки.