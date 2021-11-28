Зеленский поручил Кабмину, СБУ и СНБО рассмотреть соответствие режима въезда россиян в Украину потребностям нацбезопасности

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об ограничении права на въезд на территорию Украины граждан Российской Федерации, поданную активистом Сергеем Стерненко и собравшую более 25 тысяч подписей граждан Украины.

"С начала агрессии Российской Федерации против Украины весной 2014 года был введен ряд мер по усилению контроля на украинско-российской границе и обеспечению национальных интересов Украины в сфере безопасности и обороны", - говорится в ответе на петицию, обнародованном на сайте главы государства.

Уточняется, что среди таких мер, в частности, инициированная в 2015 году остановка действия отдельных положений Соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и России, а также упразднение возможности въезда граждан России в Украину на основании паспорта гражданина РФ или свидетельства о рождении (для детей младше 14 лет).

Кроме того, президент напомнил, что с 1 января 2018 года Государственной пограничной службой Украины была введена фиксация биометрических данных иностранцев, в том числе граждан России, во время пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу, включающая, среди прочего, сканирование отпечатков пальцев.

При пересечении границы иностранцами и лицами без гражданства, в том числе гражданами Российской Федерации, подразделения охраны государственной границы отделяют лиц, которые могут относиться к группам риска, и проводят дополнительные мероприятия с целью недопущения в Украину тех, кто может быть причастен к провокационным или неправомерным. действий на территории нашего государства. При наличии правовых оснований путешественникам запрещается въезд в Украину в установленном законодательством порядке.

По словам Зеленского, введение дополнительных изменений в режиме поездок граждан между Украиной и Российской Федерацией требует тщательного изучения и анализа всех возможных сценариев развития, в частности, с точки зрения аспектов безопасности и возможных социальных последствий нововведений.

"С учетом изложенного мною направлена петиция премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову и председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову с просьбой проанализировать соответствие нынешнего режима въезда в Украину граждан Российской Федерации потребностям обеспечения безопасности и защиты национальных интересов", - говорится в ответе на петицию.