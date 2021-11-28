События

16:28 28.11.2021

Зеленский поручил Кабмину, СБУ и СНБО рассмотреть соответствие режима въезда россиян в Украину потребностям нацбезопасности

2 мин читать
Зеленский поручил Кабмину, СБУ и СНБО рассмотреть соответствие режима въезда россиян в Украину потребностям нацбезопасности

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об ограничении права на въезд на территорию Украины граждан Российской Федерации, поданную активистом Сергеем Стерненко и собравшую более 25 тысяч подписей граждан Украины.

"С начала агрессии Российской Федерации против Украины весной 2014 года был введен ряд мер по усилению контроля на украинско-российской границе и обеспечению национальных интересов Украины в сфере безопасности и обороны", - говорится в ответе на петицию, обнародованном на сайте главы государства.

Уточняется, что среди таких мер, в частности, инициированная в 2015 году остановка действия отдельных положений Соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и России, а также упразднение возможности въезда граждан России в Украину на основании паспорта гражданина РФ или свидетельства о рождении (для детей младше 14 лет).

Кроме того, президент напомнил, что с 1 января 2018 года Государственной пограничной службой Украины была введена фиксация биометрических данных иностранцев, в том числе граждан России, во время пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу, включающая, среди прочего, сканирование отпечатков пальцев.

При пересечении границы иностранцами и лицами без гражданства, в том числе гражданами Российской Федерации, подразделения охраны государственной границы отделяют лиц, которые могут относиться к группам риска, и проводят дополнительные мероприятия с целью недопущения в Украину тех, кто может быть причастен к провокационным или неправомерным. действий на территории нашего государства. При наличии правовых оснований путешественникам запрещается въезд в Украину в установленном законодательством порядке.

По словам Зеленского, введение дополнительных изменений в режиме поездок граждан между Украиной и Российской Федерацией требует тщательного изучения и анализа всех возможных сценариев развития, в частности, с точки зрения аспектов безопасности и возможных социальных последствий нововведений.

"С учетом изложенного мною направлена петиция премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову и председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову с просьбой проанализировать соответствие нынешнего режима въезда в Украину граждан Российской Федерации потребностям обеспечения безопасности и защиты национальных интересов", - говорится в ответе на петицию.

Теги: #петиция #зеленский #россияне #въезд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:12 28.11.2021
Порошенко считает, что Зеленский на пресс-марафоне не ответил на главные вопросы, беспокоящие украинцев

Порошенко считает, что Зеленский на пресс-марафоне не ответил на главные вопросы, беспокоящие украинцев

02:37 28.11.2021
Зеленский соболезнует в связи со смертью и.о. министра образования Любомиры Мандзий

Зеленский соболезнует в связи со смертью и.о. министра образования Любомиры Мандзий

19:03 27.11.2021
Чета Зеленских почтила память жертв голодоморов в Украине, возложив композиции из колосков – пресс-служба

Чета Зеленских почтила память жертв голодоморов в Украине, возложив композиции из колосков – пресс-служба

16:45 27.11.2021
В следующем году будет построена вторая очередь Музея голодомора - обращение Зеленского

В следующем году будет построена вторая очередь Музея голодомора - обращение Зеленского

11:47 27.11.2021
Зеленский в День памяти жертв голодомора: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодом

Зеленский в День памяти жертв голодомора: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодом

10:59 27.11.2021
Зеленский утвердил меры в связи с 90-й годовщиной голодомора 1932 - 1933 годов - геноцида украинского народа

Зеленский утвердил меры в связи с 90-й годовщиной голодомора 1932 - 1933 годов - геноцида украинского народа

10:19 27.11.2021
Оксана Грищук и Александр Петришин назначены судьями КС – указы президента

Оксана Грищук и Александр Петришин назначены судьями КС – указы президента

07:31 27.11.2021
Мексика из-за роста числа мигрантов в США вводит визовый режим для граждан Бразилии

Мексика из-за роста числа мигрантов в США вводит визовый режим для граждан Бразилии

23:58 26.11.2021
Бурба хочет подать в суд за обвинение в разглашении секретной информации

Бурба хочет подать в суд за обвинение в разглашении секретной информации

23:08 26.11.2021
Байден заявляет, что, вероятно, поговорит с Путиным и Зеленским

Байден заявляет, что, вероятно, поговорит с Путиным и Зеленским

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Число погибших вследствие взрыва в Николаевской области увеличилось до трех

В ООН прогнозируют сокращение населения Украины до 35 млн к 2050 году

Кулеба назвал три элемента сдерживания российской агрессии

В Украине за сутки выявили 7 483 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 10 270 человек, 400 умерло

Столтенберг о возможном вторжении РФ в Украину: это не может считаться блефом

ПОСЛЕДНЕЕ

Число погибших вследствие взрыва в Николаевской области увеличилось до трех

В Нидерландах штамм COVID-19 "омикрон" обнаружили у 13 прибывших из Африки

В ООН прогнозируют сокращение населения Украины до 35 млн к 2050 году

Глава Минздрава Чехии заразился COVID-19

В Перу произошло сильное землетрясение

Эрдоган и Раиси провели закрытую встречу в Ашхабаде

Глава Минздрава Франции не исключил, что штамм COVID-19 "омикрон" циркулирует по стране

Кулеба об использовании украинской армией БПЛА Bayraktar на Донбассе: когда Россия использует дроны, я что-то не слышу заявлений глубокой обеспокоенности

В Украине ожидается прохладная погода, местами дожди с мокрым снегом

В Британии не считают нужным вводить более строгие ограничительные меры из-за нового штамма COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА