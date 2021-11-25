События

21:26 25.11.2021

Президент Чехии из-за положительного теста на COVID-19 вернулся больницу вскоре после выписки оттуда

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Президент Чехии из-за положительного теста на COVID-19 вернулся больницу вскоре после выписки оттуда

Президент Чехии Милош Земан вновь попал в больницу спустя всего несколько часов после выписки, сообщают чешские СМИ.

Отмечается, что взятый у него тест на коронавирус дал положительный результат. При этом, пока у него нет никаких симптомов.

Ранее в четверг Земана выписали из Центрального военного госпиталя, где он проходил другое лечение.

Земан был госпитализирован 10 октября. В начале ноября представители медицинского консилиума сообщили, что у него цирроз печени.

Как сообщает издание CNN Prima NEWS, он заразился коронавирусной инфекцией, что позже подтвердил пресс-секретарь президента Иржи Овчачек. Также сообщается, что президент недавно получил третью дозу вакцины.

Информацию о транспортировке Земана ранее подтвердил врач Борис Штястный из руководства Senior Home Group, которая должна была позаботиться о Земане в Ланах. "Я не могу подтвердить, что он болен. Я обязан соблюдать врачебную тайну. Но я могу подтвердить, что президента переводят в VN", - говорится в сообщении.

Теги: #президент #коронавирус #чехия
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