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19:05 23.11.2021

Участники будущего кабмина ФРГ встречаются с Меркель, коалиционное соглашение может появиться 24 ноября

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Участники будущего кабмина ФРГ встречаются с Меркель, коалиционное соглашение может появиться 24 ноября

Участники будущего коалиционного правительства Германии во вторник вечером проводят встречу с исполняющей обязанности канцлера Ангелой Меркель, сообщает телеканал Welt.

По информации таблоида Bild, коалиционное соглашение может быть готово уже в ночь на среду, официально его могут представить 24 ноября. Кандидат от Социал-демократической партии Германии СДПГ Олаф Шольц может быть назначен канцлером уже 7 или 8 декабря.

Парламентские выборы в Германии прошли 26 сентября, победившие на них партии СДПГ, "Свободная демократическая партия" и "Зеленые" в настоящее время работают над формированием коалиционного правительства.

 

Теги: #переговоры #коалиция #ситуация #фрг
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