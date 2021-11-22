События

15:54 22.11.2021

Украина не планирует наступательной военной операции на Донбассе, продолжает работать над "оживлением" Нормандского формата – глава МИД

1 мин читать
Украина не планирует наступательной военной операции на Донбассе, продолжает работать над "оживлением" Нормандского формата – глава МИД

Украина не планирует проведения наступательных военных операций на Донбассе и работает над возобновлением Нормандского формата для мирного урегулирования конфликта, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"РФ повысила интенсивность дезинформации, включая ложные обвинения Украины в якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. Официально: Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе. Мы привержены поиску политико-дипломатического разрешения конфликта. Украина продолжает упорно работать над тем, чтобы оживить Нормандский формат вместе с Германией и Францией как посредниками", - написал Кулеба в соцсети Twitter.

Он также призвал РФ принять конструктивное участие в дипломатических усилиях по мирному урегулированию вместо того, чтобы их подрывать.

Теги: #нормандский_формат #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:18 21.11.2021
Кулеба: Украина и партнеры настаивают, что для Северного потока-2 не должно быть никаких исключений из европейского законодательства

Кулеба: Украина и партнеры настаивают, что для Северного потока-2 не должно быть никаких исключений из европейского законодательства

06:55 21.11.2021
Американская разведка вновь предупреждает о готовящемся вторжении России в Украину с наступлением зимних холодов

Американская разведка вновь предупреждает о готовящемся вторжении России в Украину с наступлением зимних холодов

20:18 20.11.2021
США тревожат действия Москвы в отношении Украины, риторика России - Блинкен

США тревожат действия Москвы в отношении Украины, риторика России - Блинкен

08:29 20.11.2021
Данилов обсудил ситуацию с безопасностью вокруг украинских границ с министром обороны Канады

Данилов обсудил ситуацию с безопасностью вокруг украинских границ с министром обороны Канады

08:16 20.11.2021
В Украине за сутки выявили 18 250 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 21 979 человек, 664 умерло

В Украине за сутки выявили 18 250 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 21 979 человек, 664 умерло

07:20 20.11.2021
На Донбассе вследствие 17 обстрелов российских наемников погиб украинский военный

На Донбассе вследствие 17 обстрелов российских наемников погиб украинский военный

05:46 20.11.2021
В Мариуполе вакцинированным пенсионерам, достигшим 70-летнего возраста и выше, будут выдавать продуктовые корзины

В Мариуполе вакцинированным пенсионерам, достигшим 70-летнего возраста и выше, будут выдавать продуктовые корзины

03:29 20.11.2021
Космические агентства Украины и Канады подписали совместное заявление о партнерстве

Космические агентства Украины и Канады подписали совместное заявление о партнерстве

01:47 20.11.2021
Украина поставляет в Венгрию основную часть газа, но это не транзит из РФ

Украина поставляет в Венгрию основную часть газа, но это не транзит из РФ

01:03 20.11.2021
Порошенко призвал Зеленского к сотрудничеству с ВСК по расследованию спецоперации "вагнергейт", а ее участникам предоставить госохрану

Порошенко призвал Зеленского к сотрудничеству с ВСК по расследованию спецоперации "вагнергейт", а ее участникам предоставить госохрану

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве 423 школы возобновили очное обучение, две школы остались закрыты из-за проблем с отоплением – КГГА

В Украине наблюдается положительная тенденция к уменьшению количества новых случаев COVID-19 – совещание у премьера

ЕС готовит новые санкции против властей Беларуси

Из Сирии эвакуировали ещё 14 граждан Украины, в том числе 11 детей

Российские наемники трижды обстреляли украинские позиции с полуночи, один военный ранен

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве 423 школы возобновили очное обучение, две школы остались закрыты из-за проблем с отоплением – КГГА

Умер судья Шестого апелляционного админсуда Бабенко

Меркель считает "очень драматичным" рост распространения коронавируса в ФРГ

В Николаеве открыли дело против 15-летнего подростка, создавшего фейковое приложение "Дия"

В Украине наблюдается положительная тенденция к уменьшению количества новых случаев COVID-19 – совещание у премьера

Замсекретаря СНБО об эвакуации из Сирии: Украина будет возвращать своих граждан независимо от того, где они находятся

КГГА дала разрешение на строительство Roshen Concert Hall на Отрадном – "Евросолидарность"

Кличко ушел в отпуск за свой счет на неделю

Харьковский облпрокурор выступает за увеличение размера залога для подозреваемых в ДТП

МВД: за неделю 30 человек уведомлены о подозрении в связи с подделкой COVID-документов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА