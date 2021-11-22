Украина не планирует наступательной военной операции на Донбассе, продолжает работать над "оживлением" Нормандского формата – глава МИД

Украина не планирует проведения наступательных военных операций на Донбассе и работает над возобновлением Нормандского формата для мирного урегулирования конфликта, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"РФ повысила интенсивность дезинформации, включая ложные обвинения Украины в якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. Официально: Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе. Мы привержены поиску политико-дипломатического разрешения конфликта. Украина продолжает упорно работать над тем, чтобы оживить Нормандский формат вместе с Германией и Францией как посредниками", - написал Кулеба в соцсети Twitter.

Он также призвал РФ принять конструктивное участие в дипломатических усилиях по мирному урегулированию вместо того, чтобы их подрывать.