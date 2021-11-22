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09:34 22.11.2021

В Литве отмечают смену тактики мигрантов на границе

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В Литве отмечают смену тактики мигрантов на границе

За минувшие сутки в Литву из Беларуси не пустили 70 нелегальных мигрантов, их группы сменили тактику при попытке пересечь границу, сообщил глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас.

"Мы заметили, что изменилась и тактика - представители белорусских силовых структур толкают в Литву небольшие группы - по три, четыре, пять лиц, это на самом деле осложняет как обнаружение таких групп, так их фиксацию и задержание. Однако эти группы были задержаны", - сказал Любаевас в понедельник в интервью телеканалу LRT.

По его словам, как и на минувшей неделе, больше всего нарушений фиксировалось на участке Варенской погранзаставы.

В этом году в Литву проникли более 4 тыс. незаконных мигрантов, с сентября на границе с Беларусью были развернуты 7 тыс. человек.

Вильнюс обвиняет минские власти в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. В связи с этим в Литве была объявлена экстремальная ситуация, а позже в связи с тем, что на границе Беларуси с Польшей скопилось большое число нелегальных мигрантов, сейм ввел на приграничных территориях Литвы на месяц чрезвычайное положение.

Теги: #рустамас_любаевас #граница #литва
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