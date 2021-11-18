Львовский суд арестовал антивакцинатора Остапа Стахива на два месяца

Галицкий районный суд Львова постановил заключить под стражу на 60 суток львовянина Остапа Стахива, подозреваемого в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, с возможностью внесения 998 тыс. грн в качестве залога.

Такое решение вынес судья Олег Юркив на заседании в четверг.

Адвокат Стахива заявил, что его клиента похитили из районной больницы в Сваляве Закарпатской области. В то же время следователь предоставил в суд справку от медиков о том, что состояние здоровья Стахива позволяет ему принимать участие в судебном заседании.

Сам Стахив рассказал журналистам, что у него повышенное давление.

Как сообщалось, 16 ноября сотрудники СБУ вручили Остапу Стахиву подозрение в совершении преступления, предусмотренного статьей 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

По данным СБУ, спецслужба блокировала деятельность антиукраинской сети, которая под "антивакцинаторскими" лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране. По данным СБУ, участники группы призывали к "насильственному изменению конституционного строя".

Сам Стахив отвергает обвинения в попытках свержения конституционного строя и связах с Россией.