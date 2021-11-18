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08:42 18.11.2021

Апелляционная палата ВАКС смягчила наказание судье Раховского райсуда с 6 до 5 лет лишения воли

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Апелляционная палата ВАКС смягчила наказание судье Раховского райсуда с 6 до 5 лет лишения воли

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда смягчила приговор судьи Раховского районного суда Закарпатской области, которого Высший антикоррупционный суд приговорил к 6 годам лишения свободы.

"Суд апелляционной инстанции частично удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов судьи по части определения окончательного наказания по совокупности уголовных правонарушений. Таким образом, Апелляционная палата ВАКС определила признать бывшего судью виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 369-2 и ч. 3 ст. 368 УК Украины и назначить новое наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности судьи на 3 года и конфискацией всего принадлежащего ему имущества", - сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура в своем Телеграм-канале.

Теги: #апелляция #приговор #вакс
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