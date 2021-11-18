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03:08 18.11.2021

Полиция начала расследования пожара в жилом доме в центре Харькова

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Полиция начала расследования пожара в жилом доме в центре Харькова

Харьковская полиция открыла уголовное производство по факту пожара, который произошел в шестиэтажном доме по ул. Культура, 10, в ночь на вторник, 16 ноября.

"Полицейскими проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели. В настоящее время сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) Уголовного кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщалось, в ночь на 16 ноября, на ул. Культуры, 10, в районе Сумского рынка, загорелась кровля. В 3:42 огонь был локализован на площади 500 м кв. (общая площадь кровли 2 тыс. м кв.). Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС спасены 7 человек и выведены на свежий воздух 6 человек. В результате пожара огнем уничтожена кровля на площади 500 м кв. и повреждено деревянное перекрытие (прогар) в трех квартирах на шестом этаже.

К тушению пожара были привлечены 80 человек и 24 единицы техники ГСЧС.

Теги: #расследование #пожар #харьков
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