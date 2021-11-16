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15:39 16.11.2021

Рада приняла закон о критической инфраструктуре

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Рада приняла закон о критической инфраструктуре

Верховная Рада 268 голосами поддержала во вторник законопроект №5219 "О критической инфраструктуре" во втором чтении и в целом.

Законопроект предусматривает создание Национальной комиссии по вопросам защиты критической инфраструктуры, которая будет постоянно действующим государственным коллегиальным органом, подотчетным Кабинету министров, но осуществляющим свою деятельность самостоятельно, независимо от каких-либо других госорганов.

Законопроект предусматривает создание Реестра объектов критической инфраструктуры как автоматизированной системы, к которой устанавливаются особые требования по обеспечению ее безопасности и стойкости и осуществляется мониторинг их соблюдения.

Документ также предусматривает проведение паспортизации критической инфраструктуры. Паспорт безопасности разрабатывается или пересматривается с учетом определенных проектных угроз. Согласование паспорта будет бесплатным для всех операторов объектов критической инфраструктуры независимо от формы собственности.

Теги: #инфраструктура #рада #закон
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