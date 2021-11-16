Партнеры готовы как на военное сотрудничество с Украиной, так и на экономические меры для противодействия РФ - Кулеба

Партнеры Украины готовы как на военное сотрудничество с Украиной, так и на экономические меры для противодействия России, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы знаем, что может сделать каждый партнер. Некоторые могут работать с нами на военном треке. Другие предпочитают действовать через экономические меры. Кто-то другой может делать только политические сообщения. Важно объединить все эти элементы вместе, и исходя из возможностей и политической готовности каждого партнера, внести свой вклад", - сказал Кулеба в интервью Financial Times.

Министр подчеркнул, что "все, что может укрепить способность Украины защищаться и демотивировать Россию от того, чтобы прибегнуть к военным действиям, рассматривается".

"Мы считаем, что использование мигрантов против Беларуси, ситуация вокруг "Северного потока 2", кампании по дезинформации, наращивание военной мощи со стороны России - все это часть более широкой картины. Россия вовлечена во все эти ситуации", - указал Кулеба.