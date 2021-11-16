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09:24 16.11.2021

Денисовой отказали в посещении Саакашвили в грузинской тюрьме

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Денисовой отказали в посещении Саакашвили в грузинской тюрьме

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что получила отказ во встрече с находящимся в заключении в Грузии председателем Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеилом Саакашвили.

"Сегодня мне отказано в посещении гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили в пенитенциарном учреждении №18 г.Глдани (Грузия). О причинах отказа Министерство юстиции Грузии пообещало сообщить в готовящемся письме", - написала Денисова в Facebook во вторник.

Омбудсмен добавила, что постарается встретиться с руководством и главным врачом пенитенциарного учреждения №18 с целью обсуждения условий содержания и лечения Саакашвили.

"На сегодняшний день мы имеем противоречивые данные и о состоянии здоровья Михеила Саакашвили, и о том, каким образом, если состояние здоровья ухудшится, они будут проводить реанимационные процедуры в отсутствии, как мы обладаем информацией, оборудования и профессионально подготовленных врачей. Поэтому мы хотим сейчас туда зайти… и дальше решать, что делать", - сказала она в комментарии журналистам в Тбилиси.

Днем ранее Денисова заявила о намерениях посетить Саакашвили во вторник в медицинском учреждении пенитенциарного учреждения №18 в Грузии, где он сейчас находится, но отметила, что разрешения или отказа в посещении на тот момент от Министерства юстиции Грузии еще не получала. При этом она провела встречу с адвокатами, представляющими интересы Саакашвили, и обсудила с ними соблюдение прав их подзащитного на личную безопасность, защиту от пыток, медицинскую помощь, а также процессуальные права Саакашвили во время судебного заседания 15 ноября.

В свою очередь, министр юстиции Грузии Рати Брегадзе сообщил, что для контроля за здоровьем Саакашвили пенитенциарная служба дополнительно пригласила группу врачей, которые ежедневно будет сообщать о состоянии здоровья политика, а пенитенциарная система располагает всеми необходимыми средствами для эффективного контроля его здоровья и дальнейшей реабилитации.

Глава ведомства также заявил, что вопрос о возможной встрече Денисовой с Саакашвили в тюремной больнице рассматривается. "Мы пытаемся максимально защитить здоровье всех заключенных, в том числе и заключенного Саакашвили, поэтому госпожа Денисова пока не встретилась с Саакашвили. К нам поступило письмо от министерства иностранных дел по поводу госпожи Денисовой, мы рассмотрим и обязательно ответим", - сказал Брегадзе.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани).

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

 

Теги: #омбудсмен #денисова #саакашвили
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