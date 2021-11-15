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09:14 15.11.2021

Столичный ТРЦ Respublika Park в первые три дня работы обслужил 240 тыс. посетителей

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Столичный ТРЦ Respublika Park в первые три дня работы обслужил 240 тыс. посетителей

ТРЦ Respublika Park обслужил 240 тысяч посетителей в первые три дня работы, сообщила CEO Respublika Park Юлия Счастливая агентству "Интерфакс-Украина".

"В день открытия – минувшую пятницу - мы начали принимать посетителей с 13:00 и до вечера обслужили 64 тыс. Рекордной стала суббота с 94 тыс., в воскресенье – 82 тыс. посетителей", - сказала она.

По словам Счастливой, до введения "красной" зоны, расчеты потенциального среднедневного трафика были на уровне 50-60 тыс. в день. "Красная" зона внесла коррективы, ожидаем 30 тыс. в день в "красную" зону с повышением трафика после снятия ограничений. Наш ТРЦ суперрегиональный, мы ждем не только на киевлян, но и жителей городов-сателлитов", - сказала она.

Как сообщалось, ТРЦ Respublika Park открылся с заполненностью 61%. "До конца ноября будут открыты 72% площадей, до конца года 79%, причем мы знаем дату открытия каждого арендатора. Например, H&M - 10 декабря", - сказала Счастливая.

Она уклонилась от прямого ответа относительно баннера IKEA, которым занянуты витрины одного из помещений. "С выходом IKEA на украинский рынок абсолютно очевидно, что у такого гиганта есть планы на развитие. Как только у сторон будет о чем сказать, IKEA скажет об этом первой. Сейчас у нас остается вакантными немногим менее 15%, если мы договоримся с IKEA, то точно найдем ей место в нашем проекте", - сказала Счастливая.

По ее словам, абсолютно все арендные договора предполагают и фиксированную ставку, и процент от оборота. "Ставка аренды зависит от бренда, от площади, от группы товаров от локаций. Если ответить на вопрос средней арендной ставки – от $10 до $650 долларов за кв. м в месяц", - сказала Счастливая.

ТРЦ Respublika Park – один из крупнейших ТРЦ Киева, общая площадь которого составляет 300 тыс. кв. м, арендная 135 тыс. кв. м. Среди арендаторов Respublika Park: тематический digital-парк развлечений Neopolis (10 тыс. кв. м), 15-зальный кинотеатр Multiplex (8,4 тыс. кв. м), супермаркет "Сильпо" (10 тыс. кв. м), 537 магазинов известных международных и локальных брендов, около 50 ресторанов, общая площадь зоны еды – 9,3 тыс. кв. м. Крытый паркинг рассчитан на 3500 машиномест.

Ввод в эксплуатацию ТРЦ Respublika, строительство которого было начато весной 2012 года на Кольцевой дороге 1, 1-а, 1-в Киеве, планировался в четвертом квартале 2014 года, позднее был перенесен на март 2015 года. Реализация этого проекта была приостановлена в 2015 году. Работы были возобновлены в 2020 году.

Теги: #недвижимость #трц #respublika_park #посещение
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