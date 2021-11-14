Министр обороны и глава ВСУ совершили рабочую поездку к восточным и южным границам Украины

Министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный, а также заместитель председателя Офиса президента Роман Машовец и первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслан Демченко посетили восточные и южные границы Украины в рамках рабочей поездки, сообщает пресс-служба Минобороны.

Подводя итоги поездки, Резников заявил, что активность Кремля и регулярных войск РФ "происходит время от времени все восемь лет, что идет российско-украинская война на Востоке. Это наблюдают наши военные, разведка, фиксирующие перемещение… Сейчас важно, чтобы произошла концентрация усилий всего цивилизованного мира, потому что это гибридная война. Ситуация, которая разворачивается сегодня на границе между Беларусью и Польшей, на границе между Беларусью и Украиной, а прежде на границе между Беларусью и Литвой является как раз проявлением этой гибридной войны".

Относительно ситуации в районе проведения Операции объединенных сил министр подчеркнул, что она не мирная, продолжается война, начатая РФ в 2014 году.

"Мы проехали полностью всю линию, которую я раньше называл контактной линией, линией соприкосновения, в военном смысле – линия разграничения или огневого контакта. Все подразделения в боевом состоянии. Общался с командирами бригад, других подразделений, имел честь напрямую быть в ВОПе в Золотом-4, видел позиции врага с расстояния ста метров. Боевой дух присутствует, обороноспособность – на высоком уровне. Однако, конечно, есть вещи, которыми следует заботиться, чтобы помочь нашим воинам. Есть приоритеты первоочередные и долгосрочные. Относительно важных бытовых вещей: питание на высоком уровне. Военные удовлетворены, качество контролируется, оборудование есть. Есть некоторые вещи, которые нужны дополнительно, об этом буду разговаривать в ближайшее время с нашими партнерами. В первую очередь буду общаться с моими коллегами – Министрами обороны цивилизованных стран. Но точно я могу констатировать — Вооруженные Силы готовы к отпору", — подчеркнул глава украинского оборонного ведомства.

Также в рамках поездки была обсуждена ситуация по взаимодействию подразделений незаконных вооруженных формирований ОРДЛО с Российской Федерацией и полному контролю РФ над оккупационными режимами.

"На самом деле мы все ясно знаем, что против нас воюет 1-й и 2-й армейский корпуса, которые входят полностью в систему Вооруженных Сил Российской Федерации. Даже присутствие прямо на временно оккупированных территориях минимум двух тысяч российских кадровых офицеров… По нашей информации, даже привлекают уголовников, которых выпускают из тюрем, которым нечего терять, вооружают их", — подчеркнул министр обороны.

Кроме того, было уделено внимание сотрудничеству Беларуси и России в военной сфере.

"Они формируют свой альянс, у нас есть альянс – Грузия, Молдова, Украина. Есть у нас партнеры – Литва и Польша. Мы сегодня выходим на прямые партнерские отношения с США, Канадой, Великобританией. Есть альянс НАТО, очень пугающий Россию. Мы являемся партнерами НАТО и активно сотрудничаем. Мы активизируем сотрудничество с Турцией, это важное направление", – подчеркнул Резников.

По словам министра, он "увидел своими глазами, как построена система обороны на Востоке. На юге мы проверили состояние объектов ВМС, готовность нашей морской пехоты. Хотел своими глазами ознакомиться с ситуацией по военно-морским базам, которые появятся уже в ближайшем будущем. Усиление флота, создание соответствующей инфраструктуры – это один из приоритетов".

По его словам, Минобороны и ВСУ сформировали список задач, как срочных, так и среднесрочных, долгосрочных и стратегических.

В свою очередь, Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный считает, что рабочая поездка была очень эффективной.

"Главная задача — показать Министру обороны, как организовано проведение операции, как обеспечивается. Удалось побывать непосредственно в боевых нарядах, увидели, как наши военнослужащие выполняют задачи, как питаются. Хотелось, чтобы он сделал свою оценку. Мы не только ознакомились с ситуацией на фронте. С нами работал первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности Руслан Демченко. Задача – скоординировать и улучшить работу по разведывательному обеспечению. Поездка была нужна и эффективна. Восемь лет этой войны доказали, что ВСУ выполняют свою работу очень хорошо", — подытожил Залужный.