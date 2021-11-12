Сети "Укрэнерго" готовы к ОЗП 2021/22 – компания о выводе Госэнергонадзора

НЭК "Укрэнерго" получила вывод Госинспекции энергетического надзора о готовности к работе в осенне-зимний период (ОЗП) 2021-2022 годов, сообщила компания на сайте в пятницу.

"Документ подтверждает, что "Укрэнерго" вовремя и в полном объеме выполнила все запланированные на данный период мероприятия по подготовке магистральный сетей к работе в ОЗП", – говорится в сообщении.

При этом НЭК уточнила, что вывод Госэнергонадзора она получила первой из компаний электроэнергетического сектора.

"Разработка комплекса разнонаправленных мероприятий и их реализация позволяет вовремя подготовить систему передачи к работе в условиях повышенных нагрузок, применить превентивные меры по предупреждению нарушений в работе сетей, а также оперативно реагировать в случае чрезвычайных ситуаций", – отметил и.о. члена правления, директор по эксплуатации и развитию сетей НЭК Алексей Брехт, слова которого приводит пресс-служба.

В сообщении указывается, что за 10 месяцев текущего года ремонтная кампания "Укрэнерго" на воздушных линиях выполнена на 120%, на подстанциях – на 103%.

В частности, заменено свыше 3 тыс. изоляторов, 47 железобетонных опор, 70 тонн грозозащитного троса, а также проведен ремонт 69 компрессоров, семи автотрансформаторов 220-750 кВ, двух трансформаторов 35 кВ, 55 выключателей 220-750 кВ и 333 выключателя напряжением от 154 кВ и ниже.

Согласно инвестиционной программе, также осуществлялось техническое переоснащение сетей и за собственные средства компании сформирован аварийный запас оборудования, топливо-смазочных, строительных и других материалов на сумму около 50,3 млн грн.