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00:44 12.11.2021

Саакашвили в тюремной больнице находится под постоянным психологическим давлением, утверждает его адвокат

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Саакашвили в тюремной больнице находится под постоянным психологическим давлением, утверждает его адвокат

Один из адвокатов находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Шота Тутберидзе заявляет, что его подзащитный находится под постоянным психологическим давлением, условия его содержания в тюремной больнице нельзя назвать нормальными и по европейским стандартам обращение с ним можно расценивать, как бесчеловечное.

"Положение Михаила Саакашвили там действительно не очень хорошее, присутствует постоянное ощущение опасности, включая ощущение физической опасности, он находится под постоянным психологическим давлением и его условия нельзя оценить, как нормальные. Я думаю, что по стандартам Европейского суда это можно расценивать как бесчеловечное обращение с ним", - сказал адвокат в четверг в эфире грузинского телеканала "Палитраньюс".

По его словам, в первые два дня нахождения Саакашвили в тюремной больнице он подвергался беспрерывным словесным нападкам со стороны заключенных.

Тутберидзе предположил, что после вмешательства госдепартамента США и правозащитной организация Amnesty International, которые сделали "жесткие заявления" по поводу прав Саакашвили, это прекратилось.

"После этого прекратился этот так называемый шумок", - отметил он.

Между тем, по утверждению адвоката, Саакашвили вынужден находиться в палате с закрытыми и занавешенными окнами, так как тюремная администрация специально разместила его в палате, окна которой выходят на сторону корпуса заключенных.

"Практически он не видит солнечный свет", - отметил адвокат.

По его информации, адвокаты Саакашвили намерены обратиться в Страсбургский суд по поводу "бесчеловечного обращения" с их подзащитным.

Теги: #грузия #содержание #саакашвили #адвокат
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