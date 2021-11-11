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15:57 11.11.2021

Двух нападавших на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке" восстановили в должностях

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Двух нападавших на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке" восстановили в должностях

Директор департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игорь Тельбизов и начальник управления внутренней безопасности банка Олег Осипов, которые по приказу председателя правления финучреждения Евгения Мецгера 4 октября применили силу против журналистов программы "Схемы", восстановлены в должностях, сообщает "Радио Свобода" в четверг.

"Эту информацию сообщили несколько независимых источников в АО "Укрэксимбанк". Факт возобновления двух сотрудников также официально подтвердили Радио Свобода в финучреждении… Приказ о возобновлении Тельбизова и Осипова датирован 9 ноября. В нем говорится о завершении внутреннего расследования в банке. Редакция также в письменном виде обратилась в прессслужбу "Укрэксимбанка" с дополнительными вопросами, в частности с просьбой предоставить информацию о результатах внутреннего расследования", - говорится в сообщении.

В издании отметили, что Тельбизов и Осипов обвиняются в уголовном производстве, открытом по обращению журналистов по ст.171 (незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста, совершенного должностным лицом с использованием своего служебного положения") и ст.126 (умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование уголовного производства уже завершено, дело направлено в суд, подготовительное заседание назначено на 29 ноября 2021 года.

При этом Тельбизова отстраняли от занимаемой должности, а об отстранении Осипова публично не заявляли, но ему также вручили подозрение, а впоследствии официальное обвинение по уголовному делу о нападении на журналистов.

Ранее Наблюдательный совет уволил с должности Мецгера, а директор департамента информационной политики Владимир Пикалов сам написал удовлетворенное заявление об увольнении.

Как сообщалось, 4 октября, на съемочную группу программы расследований "Схемы" было совершено нападение во время интервью с главой правления "Укрэксимбанка" Мецгером якобы из-за не понравившегося одного из вопросов. Как утверждает руководитель "Схем" Наталья Седлецкая, сотрудники банка отобрали две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. По информации журналистов, все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете главы правления банка в его присутствии. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения удалено.

Полиция Киева сообщила, что по заявлению журналистов проводятся необходимые следственные действия, начато уголовное производство по ч.1 ст.171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Укрэксимбанк отверг обвинения в нарушении законодательства и, в свою очередь, обвинил их в провокации и попытке завладеть банковской тайной. По мнению финучреждения, в действиях журналистов содержались признаки как противоправного завладения банковской тайной, так и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации.

Позже Мецгер извинился за нападение на журналистов программы "Схемы" во время записи интервью в здании банка.

Теги: #укрэксимбанк #восстановление
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