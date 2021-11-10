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13:18 10.11.2021

НАБУ: получение Бюро нового статуса требует изменений в ряд документов, находящихся в компетенции Кабмина

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НАБУ: получение Бюро нового статуса требует изменений в ряд документов, находящихся в компетенции Кабмина

В среду, 10 ноября, вступили в силу изменения в закон Украины "О Национальном антикоррупционном законе Украины", которые устранили правовые коллизии, возникшие из-за решения Конституционного суда о признании некоторых положений этого закона неконституционными.

"В то же время, приобретение Национальным бюро нового статуса требует внесения изменений в ряд документов, которые с сегодняшнего дня являются компетенцией Кабинета министров Украины", - подчеркивается в комментарии, обнародованном пресс-службой НАБУ.

В частности, речь идет о нормировании деятельности Совета общественного контроля (СОК) при НАБУ — принятии новых положений о конкурсе по избранию членов и деятельности СОК. Промедление по решению этих вопросов может в будущем привести к блокированию работы конкурсных и дисциплинарных комиссий, в состав которых входят представители СОК.

"Не стоит также медлить и с подготовкой и проведением конкурса на должность директора Бюро в апреле следующего года во избежание ситуации, которая сложилась с избранием руководителя САП", - подчеркнули в Бюро.

При этом в НАБУ отмечают, что изменения в закон не меняет ключевых основ функционирования Бюро - институциональную независимость и специализацию на расследовании коррупционных и других уголовных правонарушений. Особая процедура назначения и увольнения директора также сохранена. Кроме того, закон четко определяет, что обретение НАБУ нового статуса не потребует проведения никаких реорганизационных или ликвидационных процедур и принятия каких-либо решений по трудовым отношениям с сотрудниками. Поэтому НАБУ продолжает работать в штатном режиме.

Как сообщалось, 8 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины", принятого Верховной Радой 19 октября 2021 года.

Закон меняет статус НАБУ и превращает его в центральный орган исполнительной власти со специальным статусом (ранее НАБУ являлся государственным правоохранительным органом). При этом требования Кабинета министров к формированию структуры аппарата центрального органа исполнительной власти не распространяются на Нацбюро.

Законопроект предусматривает, что изменение статуса НАБУ не требует никаких дополнительных мер, связанных с ликвидацией или реорганизацией органа.

Законопроект также исключает норму, согласно которой НАБУ создает президент.

Согласно внесенным изменениям, работу НАБУ должен был координировать Кабмин, но положение о НАБУ правительство не утверждает. В законопроекте отмечается, что акты НАБУ не могут быть упразднены полностью или в отдельной части Кабинетом министров. Назначает и увольняет директора НАБУ Кабинет министров.

Теги: #набу #статус
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