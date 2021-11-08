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17:03 08.11.2021

СБУ разоблачила махинации с землями Минобороны во Львовской области более чем на 20 млн грн

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СБУ разоблачила махинации с землями Минобороны во Львовской области более чем на 20 млн грн

Служба безопасности Украины заблокировала незаконное завладение землей военного городка во Львовской области, которое организовал начальник квартирно-эксплуатационного отдела (КЭО) Минобороны вместе с сообщниками.

"Следствием установлено, что, пользуясь своим служебным положением, чиновник систематически фальсифицировал документы. При согласовании акта земельного участка злоумышленник вносил недостоверные данные о размещении граничных знаков охранной полосы. Такими незаконными манипуляциями он изымал земли из собственности Министерства обороны. Затем "работа" переходила к его сообщнику, депутату сельсовета - члену земельной комиссии. Чиновник способствовал, чтобы по решению Брюховичского поселкового совета незаконно отчужденные земли попадали на баланс громады", - сообщает пресс-служба СБУ.

Впоследствии на захваченные площади дельцы изготовляли фиктивное право собственности, оформляя на подставных лиц, и продавали по цене примерно $5-9 тыс. за "сотку" (0,01 га).

Таким образом был захвачен участок в 1,5 га. По оценкам экспертов, от этого государство понесло более 20 млн грн убытков.

В рамках начатого уголовного производства начальник КЭО г. Львов уведомлен о подозрении в совершении преступления по ст. 426-1 (превышение военным лицом власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к сделке.

Теги: #минобороны #махинации #земли
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