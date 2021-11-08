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14:34 08.11.2021

ВАКС заочно арестовал экс-министра обороны Саламатина

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ВАКС заочно арестовал экс-министра обороны Саламатина

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынес решение о заочном аресте министра обороны времен президентства Виктора Януковича Дмитрия Саламатина, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

"ВАКС заочно арестовал Саламатина, подозреваемого в растрате средств", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в САП.

Также, по информации прокуратуры, заочно арестован один из бывших руководителей "Укрспецэкспорта" Дмитрий Перегудов.

Обоих фигурантов дела подозревают в растрате более $23,87 млн. По версии следствия, они заключили агентское соглашение с оффшорной компанией General Dynamics Ltd, которая должна помогать в заключении договоров и способствовать их выполнению с Министерством обороны Казахстана. Фактически фирма ничего не выполнила, а денежные средства получила.

Теги: #саламатин #заочный_арест
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