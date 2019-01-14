Генпрокуратура объявила подозрение экс-главе Минобороны Украины Саламатину – Луценко

Департамент международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры объявил подозрение бывшему министру обороны Украины Дмитрию Саламатину, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

На своей странице в соцсети Фейсбук генпрокурор написал о сути подозрения: "об участии в составе преступной организации Януковича, завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением и совершения государственной измены в интересах Российской Федерации, подрыв обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины путем совершения умышленных действий, направленных на вытеснение Украины с мировых рынков оружия в пользу РФ".