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18:23 14.01.2019

Генпрокуратура объявила подозрение экс-главе Минобороны Украины Саламатину – Луценко

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Генпрокуратура объявила подозрение экс-главе Минобороны Украины Саламатину – Луценко

 Департамент международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры объявил подозрение бывшему министру обороны Украины Дмитрию Саламатину, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

На своей странице в соцсети Фейсбук генпрокурор написал о сути подозрения: "об участии в составе преступной организации Януковича, завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением и совершения государственной измены в интересах Российской Федерации, подрыв обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины путем совершения умышленных действий, направленных на вытеснение Украины с мировых рынков оружия в пользу РФ".

Теги: #саламатин #луценко #минобороны #гпу #подозрение
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