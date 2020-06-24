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18:36 24.06.2020

ГБР сообщило о подозрении в госизмене Януковичу, а также экс-министрам обороны Саламатину и Лебедеву

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ГБР сообщило о подозрении в госизмене Януковичу, а также экс-министрам обороны Саламатину и Лебедеву

Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, двум бывшим министрам обороны страны Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву.

"Они подозреваются в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (в редакции от 5 апреля 2001 года)", - говорится в обнародованном в среду вечером пресс-службой ГБР сообщении.

Теги: #саламатин #лебедев #госизмена #янукович #гбр
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