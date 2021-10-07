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14:30 07.10.2021

ВАКС заочно арестовал Януковича по делу о завладении "Межигорьем"

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ВАКС заочно арестовал Януковича по делу о завладении "Межигорьем"

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял решение об избрании меры пресечения в виде ареста экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о завладении резиденцией "Межигорье".

Соответствующее решение ВАКС принял в четверг, удовлетворив ходатайство обвинения.

"Избрать… в отношении Януковича меру пресечения в виде содержания под стражей. После задержания и не позднее чем через 48 часов с момента доставки в суд… рассмотреть при его участии вопрос применения меры пресечения в виде содержания под стражей или его изменения на более мягкую меру пресечения", - говорится в решении следственного судьи.

Как сообщалось, НАБУ и САП обратились в ВАКС с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины Виктору Януковичу и его сыну Александру.

"Они являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией "Межигорье" путем злоупотребления своим служебным положением", - сообщила пресс-служба НАБУ в "Телеграмм-канале".

Действия экс-президента Украины и его сына квалифицированы по ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. А.Януковичу инкриминируется также ч.5 ст.27 (пособничество) УК Украины.

 

Теги: #заочный_арест #вакс #янукович
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