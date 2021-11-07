В Судане проходят забастовки против военного переворота, число их участников ограничено

Противники военного переворота в Судане начали двухдневную серию забастовок и акций гражданского неповиновения, однако проблемы с доступом в Интернет и перебои в работе сотовой связи, по всей видимости, ограничило число протестующих, сообщает в воскресенье издание The Guardian.

Протестная кампания организована местными "комитетами сопротивления" и Суданской профессиональной ассоциацией, сыгравшей роль в отстранении от власти в 2019 году тогдашнего президента Судана Омара аль-Башира.

По данным The Guardian, на забастовки, в частности, вышла часть медицинского персонала. Недовольные военными властями также устроили сидячую забастовку у министерства образования, чтобы помешать передачи полномочий в ведомстве ставленникам военным. В итоге, по данным суданского профсоюза учителей, силы безопасности разогнали оппозиционеров при помощи слезоточивого газа. Были арестованы пять человек.

The Guardian отмечает, что в столице страны Хартуме в воскресенье утром движение менее оживленное, чем обычно. Соседний со столицей город Северный Хартум патрулируется силами безопасности.

Серьезные перебои с Интернетом и мобильной связью отмечаются в Судане с военного переворота 25 октября. Однако в стране возобновили работу магазины и часть банков, было снято перекрытие с дорог.

Суданские военные в ночь на 25 октября задержали ряд министров переходного правительства, в том числе временного премьер-министра Абдаллу Хамдока. В настоящее время он находится у себя дома, местонахождение других представителей власти неизвестно.

Командующий ВС Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан в обращении к народу страны заявил о введении в стране режима чрезвычайного положения, роспуске кабинета министров и Суверенного совета, а также о намерении сформировать ответственное правительство. По его словам, армию вмешаться в ситуацию заставили недавние трения между политическими силами в стране.

Согласно информации The Guardian, после переворота шли переговоры - при участии ООН - об освобождении лиц, задержанных суданскими военными, и о восстановлении разделения властей в стране, однако по сведениям от источников в свернутом правительстве, эти усилия застопорились. Тем временем, страны Запады приостановили оказание экономической помощи Судану и дали понять, что без возвращения на путь демократизации Судану не стоит рассчитывать на смягчение условий обслуживания своего внешнего долга.