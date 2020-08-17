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19:33 17.08.2020

Штаб Тихановской видит путь к смене власти в Беларуси через всеобщую забастовку

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Штаб Тихановской видит путь к смене власти в Беларуси через всеобщую забастовку

Штаб экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской заявил о необходимости всеобщей забастовки, чтобы добиться отставки президента Александра Лукашенко.

"Мы призываем все трудовые коллективы присоединиться к бессрочной забастовке с требованием отставки Александра Лукашенко, делегировать представителей забастовочных комитетов в координационный Совет", - говорится в заявлении штаба, опубликованном в соцсетях.

В заявлении отмечается, что сторонники Тихановской намерены продолжать добиваться отмены выборов легальными и ненасильственными способами.

В свою очередь руководитель штаба Тихановской Мария Мороз в своем видеообращении, опубликованном в YouTube, отметила, что для нынешней власти "понятен только язык силы и конкретного экономического ущерба". "Значит, нам придется показать, что мы готовы нанести им его", - заявила глава штаба.

В Беларуси уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Один человек погиб на акции протеста, один - после задержания. К настоящему времени часть задержанных освобождена.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских промпредприятиях.

В понедельник, 17 августа, Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы государства после принятия новой Конституции.

В Беларуси 9 августа прошли президентские выборы. В соответствии с официальными результатами, действующий президент Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Задержано около 7 тыс. человек, несколько сотен пострадали, один человек погиб на акции протеста, один - после задержания. По информации СМИ о местонахождении порядка 80 человек задержанных на акциях до сих пор ничего не известно.

Наряду с этим, стала поступать информация о многочисленных случаях жестокого обращения и пыток задержанных местах временного содержания, а также при перевозке.

С 13 августа на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты, с 17 августа - забастовки. Кроме того, по всей Беларуси люди начали выстраиваться в цепи солидарности и проводить митинги против насилия и за проведение новых выборов.

Как сообщалось, кандидат в президенты Светлана Тихановская и руководитель ее штаба Мария Мороз покинули Беларусь и находятся в Литве.

Теги: #оппозиция #штаб #забастовки #беларусь
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