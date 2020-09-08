Государство готово выступить посредником между бастующими шахтерами и руководством "Криворожского железорудного комбината", заявляет Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил главе Днепропетровской областной государственной администрации инициировать диалог между объявившими забастовку работниками частных рудных шахт "Криворожского железорудного комбината" и его руководством, сообщает пресс-служба правительства во вторник.

"Поскольку шахты находятся в частной собственности, то государство готово помочь в медиации для разрешения напряженности на этом предприятии. Дал поручение главе Днепропетровской ОГА Александру Бондаренко инициировать трехсторонний совет и начать социальный диалог с участием профсоюза, работодателей и руководства области. Мы видим, что результатом такого диалога будет меморандум, который должен способствовать улучшению социального обеспечения горняков и продолжению эффективной работы предприятия", - сказал Шмыгаль.

По информации профсоюза комбината и руководства Днепропетровской области, горняки, которые сейчас остаются под землей, обеспечены едой и водой.

Публичное акционерное общество "Криворожский железорудный комбинат" - крупнейшее частное предприятие Украины по добыче железной руды подземным способом. Шахты "Родина", "Октябрьская", "Гвардейская", "Терновская" - основные структурные подразделения, входящие в состав комбината.