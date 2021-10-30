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17:03 30.10.2021

Проект USAID презентовал новую коммуникационную кампанию "Восток: Перезагрузка"

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Проект USAID презентовал новую коммуникационную кампанию "Восток: Перезагрузка"

Проект Агентства США по международному развитию (USAID) “Экономическая поддержка Восточной Украины” представил новую коммуникационную кампанию “Восток: Перезагрузка”. Целью кампании является показать успешные истории жителей востока Украины, сообщает пресс-служба USAID.

"Проект USAID работает на востоке Украины с 2018 года и стремится изменить стереотипы и помочь украинцам в трансформации своих общин, создать новые бизнесы в перспективных отраслях экономики, выйти на новые рынки в Украине и за ее пределами, продвигать истории успеха о людях, предприятиях и сообществах, которые открывают новые возможности востока Украины", - указывается в сообщении.

Согласно исследованию, которое проводилось USAID летом 2021 года, большая часть украинцев продолжает ассоциировать восток Украины с войной и тяжелой промышленностью. Мероприятие "Восток: Перезагрузка" направлено на то, чтобы изменить этот стереотип. Участниками мероприятия пригласили стать людей из разных регионов Украины, представителей молодежи и бизнеса.

"Мы гордимся тем, что наша поддержка восточной Украины начала приносить большие дивиденды в таких секторах, как: ІТ и инновационное производство, даже биотопливо. Приятно наблюдать за динамикой развития новых предприятий, которые растут и начинают процветать, а также устойчивостью общин, которые действительно начинают сплачиваться вокруг общих целей и смарт-инвестиций в будущее. Конечно, есть еще работа, но мы видим некоторые действительно положительные тенденции и будем продолжать их поддерживать", – сказал директор миссии USAID в Украине Джеймс Хоуп.

Мероприятие 29 октября 2021 года собрало известных политиков, спортсменов, деятелей культуры, а также партнеров и бенефициаров проекта USAID. Ключевыми спикерами стали Джеймс Хоуп – директор миссии USAID в Украине, вицепремьер-министр Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, золотой призер Олимпийских игр, народный депутат Украины Жан Беленюк, паралимпийский чемпион Максим Крипак, основатель и редактор Business Ukraine и редактор Atlantic Council Украина Питер Дикинсон, дирижер международного оркестра Оксана Линив, автор бестселлеров, евангелист брендов Apple, Canva, Mercedes-Benz Гай Кавасаки, а также партнеры и бенефициары Проекта USAID.

"Технологии – это о том, как мы мыслим. Без этого невозможно превратить государство в удобный сервис. Цифровизация делает процессы быстрее, эффективнее, современнее и дешевле. Инновации полностью изменяют государство и отношение людей к нему. Создают новый уровень сервиса и развития. А это, в свою очередь, дает лучшие, равные условия для каждого. Потому что неважно, где вы проживаете, украинцы должны иметь возможность воспользоваться цифровыми сервисами где угодно", - отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Проект USAID "Экономическая поддержка восточной Украины" рассчитан на шесть лет. После конфликта на востоке Украины, проект USAID предоставляет возможность местным жителям улучшать уровень жизни и развивать бизнес в перспективных отраслях экономики, а также выходить на новые рынки в Украине, Европейском Союзе и за их пределами. Проект делает особый упор на работу с внутренне перемещенными лицами, женщинами, молодежью, ромами и другими малопредставленными группами, чтобы обеспечить их участие в экономическом успехе региона.

Теги: #usaid #кампания
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