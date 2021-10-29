Реабилитация Кравчука удачная, но медленная, до конца года он не будет принимать участия в ТКГ – Арестович

Реабилитация главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), первого президента Украины (1991-1994) Леонида Кравчука проходит успешно, но медленно, и до конца года в заседаниях ТКГ он принимать участия не будет, сообщил спикер Украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"Леонид Макарович перенес очень сложную операцию на сердце, но она оказалась удачной. Период реабилитации, как говорят родственники его, будет очень долгим, потому что человеку 86 лет. Операция на сердце имела немалую вероятность стать неудачной, как они говорят. Он сейчас в Германии, проходит реабилитацию. Она удачная, но медленная очень. Потому я думаю, что до конца года будет Александр Мережко как заместитель главы делегации (в ТКГ – ИФ)", - заявил Арестович в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу.

Он также опроверг появившиеся в СМИ слухи о том, что главой Украинской делегации в ТКГ может стать Алексей Левочкин, бывший глава администрации времен Виктора Януковича.

"Вице-премьер и первый заместитель главы делегации Алексей Резников специально опроверг эти слухи. Это элементы информационного противоборства внутри страны, а, может, и с российским следом", - добавил Арестович.