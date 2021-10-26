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14:11 26.10.2021

В Украине запустили реестр педофилов – Минюст

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В Украине запустили реестр педофилов – Минюст

 В Украине запустили и начали наполнять реестр педофилов, в данный момент он работает в тестовом режиме, сообщает пресс-служба Министерства юстиции во вторник.

Уточняется, что сейчас в реестр уже внесена информация о 171 лице, которое было привлечено к ответственности и отбывает наказание за сексуальные преступления против несовершеннолетних.

"Природой этого реестра является то, чтобы обезопасить, например, учебные заведения или лечебные заведения или других людей, которые работают с группами детских коллективов от того, чтобы взять такого человека на работу", - цитирует пресс-служба Минюста слова замминистра юстиции Елены Высоцкой.

Она добавила, что у реестра есть и другие назначения: "Они касаются всей правоохранительной системы. Доступ к таким реестрам будут иметь все наши правоохранители. Поэтому реестр важен, хоть и сложен в наполнении", - уточнила Высоцкая.

По её словам, в данный момент существует много нормативных препятствий, связанных с наполнением реестра, в частности, речь идет, о том, что нельзя осужденное по определенной статье лицо внести в такой реестр, пока не будет определения суда в отношении этого человека, в котором прямо будет предусмотрено внесение данных о таком лице в реестр.

"Это – определенная защита прав человека. Абсолютно цивилизованный шаг. Но он несколько усложняет реализацию этого проекта", – подчеркнула замминистра.

Теги: #педофилы #минюст #реестр
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