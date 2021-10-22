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14:32 22.10.2021

Вторую и третью очереди бизнес-парка NUVO будут проектировать нидерландские бюро MVRDV и Orange Architects

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Вторую и третью очереди бизнес-парка NUVO будут проектировать нидерландские бюро MVRDV и Orange Architects

Вторую и третью очереди бизнес-парка NUVO (Киев, Жилянская, 47) будут проектировать нидерландские бюро MVRDV и Orange Architects, сообщили в пресс-службе группы "Ковальская" агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы привлекаем звезд архитектуры к работе с "Ковальской", потому что уверены, что в Украине должны появляться проекты, отвечающие лучшим мировым практикам и основанные на успешном европейском опыте. В фокусе всего, что мы делаем сейчас, — эстетика, внимание к контексту города и устойчивое развитие", - сообщила заместительница генерального директора группы "Ковальская" Ольга Пилипенко.

По ее мнению, Киев имеет потенциал стать известным на весь мир не только архитектурой модернизма, но и современными привлекательными проектами.

"Наша цель — создать мультифункциональный бизнес-парк с комфортной средой для работы и жизни нового типа, с концептом открытых площадей, который подчеркнет ценность общественных уличных пространств", — сообщила Пилипенко.

Строительство первой очереди бизнес-парка NUVO, совместного проекта группы "Ковальская" и KDD Ukraine, начато осенью 2021 года. Комплекс в целом будет состоять из семи технологических зданий, в состав которых войдут офисные центры класса "А", апартаменты и комплекс торгово-сервисных услуг. Общая коммерческая площадь бизнес-парка превысит 88 тыс. кв. м. Ожидаемый срок реализации всего проекта — пять лет.

Первая очередь (корпуса К3 и К4) спроектирована по стандартам BREEAM архитектурным бюро APA Wojciechowski Architekci. Вторую (К1, К2А и К2В) будет проектировать MVRDV, третью (К5 и К6) Orange.

Среди самых известных проектов MVRDV — офисное пространство WERK12 в Мюнхене, арт-пространство Depot Boijmans Van Beuningen в Роттердаме, ревитализированное пространство во Вроцлаве Concordia Design и другие.

Команда Orange разрабатывала экоустойчивый проект Йонас, "Парящие сады" в Амстердаме, концертный зал "Таурас" в Вильнюсе и другие.

ПСГ "Ковальская" работает на строительном рынке Украины с 1956 года. Объединяет 13 предприятий в сфере добычи сырья, производства продукции и строительства. Продукция представлена брендами "Бетон от Ковальской", "Авеню", Siltek и др.

Предприятия "Ковальской" работают в Киевской, Житомирской, Львовской, Херсонской и Черниговской областях. Общая численность работников – 5 тыс. чел.

Помимо этого, в группу входит "Ковальская Недвижимость", которая занимается строительством жилых объектов в Киеве. В ее портфеле - 26 завершенных жилых проекта.

Работающая с 2003 года девелоперская компания KDD Ukraine развивает диверсифицированный портфель проектов в сфере недвижимости, в частности, строит офисные и торговые центры, а также жилые комплексы бизнес и премиум-класса.

Теги: #недвижимость #ковальская #nuvo
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