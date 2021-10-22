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10:20 22.10.2021

В Беларуси отменили масочный режим

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В Беларуси отменили масочный режим

Министерство здравоохранения Беларуси отменило обязательный масочный режим, введённый в республике 9 октября.

Ранее эту меру раскритиковал президент страны Александр Лукашенко, которого Запад не признает законно избранным.

Постановление Минздрава от 20 октября 2021 года опубликовано на национальном правовом интернет-портале в пятницу. Из него исключен пункт об обязательном масочном режиме.

В комментарии в официальном телеграм-канале Минздрава говорится об исключении требования "к обязательности использования физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов, организаций, автомобильного, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен".

Лукашенко на совещании 19 октября потребовал не допускать никакого давления на людей в вопросах ношения защитных масок, дистанцирования и вакцинации. "По маскам, защитным средствам, всякому дистанцированию и вакцинации я высказался. Принимайте это к неукоснительному исполнению. Никакого давления на людей", - подчеркнул президент.

За последнюю неделю суточный прирост заболевших коронавирусом в Беларуси сохраняется на высоком уровне - порядка 2 тыс. случаев

Мингорисполком отменил решение об обязательной вакцинации от COVID-19 для таксистов и курьеров.

Такая мера была предусмотрена решением исполкома от 14 октября 2021 года, которым вносились изменения в комплексный план санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения инфекции COVID-19 в Минске. В сообщении в официальном телеграм-канале Мингорисполкома в пятницу говорится, что это решение отменено.

В нем также говорилось, что жить в общежитиях могут только привитые от COVID-19. Кроме того, были ограничения по численности (не более 10 человек) экскурсионных групп в музеях, выставочных комплексах, рекомендовалось проводить богослужения с использованием режимов аудио- и видеосвязи.

Теги: #маски #отмена #беларусь
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