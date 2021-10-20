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04:57 20.10.2021

Президента Бразилии могут обвинить в массовых убийствах из-за ситуации с COVID-19

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Президента Бразилии могут обвинить в массовых убийствах из-за ситуации с COVID-19

Комиссия сената Бразилии рекомендует выдвинуть обвинения в массовых убийствах против президента Жаира Болсонару в связи с его действиями по борьбе с пандемией COVID-19, сообщает CNN.

Болсонару и другие правительственные чиновники обвиняются в том, что они позволили коронавирусу распространиться среди населения в надежде на достижение коллективного иммунитета, следует из проекта доклада по расследованию конгресса, с которым удалось ознакомиться телеканалу.

Согласно документу, авторы фактически обвиняют политику администрации Болсонару в более чем половине всех смертей от COVID-19 в стране и призывают выдвинуть обвинения в убийстве против президента.

"Безрассудный подход правительства к пандемии подверг бразильцев конкретному риску массового заражения ", - отмечается в документе.

"Намерение иммунизировать население путем естественного заражения (...) таким поведением федеральное правительство, которое было юридически обязано действовать, согласилось со смертью бразильцев", - говорится в отчете.

В проекте доклада также рекомендуется предъявить уголовные обвинения 69 другим лицам, в том числе трем сыновьям Болсонару и многочисленным нынешним и бывшим правительственным чиновникам.

Ожидается, что окончательный документ будет официально обсужден в сенате Бразилии в среду, сообщил CNN представитель бразильского сената по парламентскому расследованию пандемии (CPI).

Однако некоторые части проекта документа все еще могут быть изменены или обновлены до его официального представления.

В случае одобрения комиссией сената на следующей неделе отчет будет направлен генеральному прокурору Аугусто Арасу, у которого затем будет 30 дней, чтобы объявить о любых мерах, вытекающих из доклада.

Арас, которого многие считают союзником Болсонару, как ожидается, не будет обвинять президента в убийстве.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Бразилии за время пандемии зарегистрировано 21 млн 665 тыс. 912 случаев заражения COVID-19, скончались более 603 тыс. человек.

Теги: #президент #коронавирус #бразилия #обвинения
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