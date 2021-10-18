Главы МИД ЕС расставили приоритеты в сотрудничестве со странами "Восточного партнерства" - Боррель

Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудили в понедельник "Восточное партнерство" (ВП) и расставили приоритеты в сотрудничестве с государствами-участницами этой программы, сообщил лидер европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Сегодня мы договорились работать над так называемыми основами "Восточного партнерства". Основами являются демократия, права человека, верховенство права и борьба с коррупцией", - заявил Боррель по итогам встречи на уровне глав МИД стран ЕС.

Он добавил, что участники встречи обсудили подготовку ноябрьской встречи ЕС-ВП на уровне министров иностранных дел, а также саммита в декабре. Как сообщалось ранее, их цель состоит в дальнейшем сближении стран "Восточного партнерства" с ЕС как в экономическом, так и в политическом плане.

Боррель отметил, что министры вновь заявили о "сложном геополитическом контексте в отношении ситуации в Украине", а также о "продолжающемся энергетическом кризисе в Молдове и репрессиях в Белоруссии", которые, как отметил Боррель, привели к приостановке членства Минска в программе "Восточного партнерства".