События

21:00 18.10.2021

Главы МИД ЕС расставили приоритеты в сотрудничестве со странами "Восточного партнерства" - Боррель

1 мин читать
Главы МИД ЕС расставили приоритеты в сотрудничестве со странами "Восточного партнерства" - Боррель

Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудили в понедельник "Восточное партнерство" (ВП) и расставили приоритеты в сотрудничестве с государствами-участницами этой программы, сообщил лидер европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Сегодня мы договорились работать над так называемыми основами "Восточного партнерства". Основами являются демократия, права человека, верховенство права и борьба с коррупцией", - заявил Боррель по итогам встречи на уровне глав МИД стран ЕС.

Он добавил, что участники встречи обсудили подготовку ноябрьской встречи ЕС-ВП на уровне министров иностранных дел, а также саммита в декабре. Как сообщалось ранее, их цель состоит в дальнейшем сближении стран "Восточного партнерства" с ЕС как в экономическом, так и в политическом плане.

Боррель отметил, что министры вновь заявили о "сложном геополитическом контексте в отношении ситуации в Украине", а также о "продолжающемся энергетическом кризисе в Молдове и репрессиях в Белоруссии", которые, как отметил Боррель, привели к приостановке членства Минска в программе "Восточного партнерства".

Теги: #ес #восток #основы #партнерство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:33 18.10.2021
ЕС планирует закрыть границы для граждан Украины из-за всплеска коронавируса в стране - СМИ

ЕС планирует закрыть границы для граждан Украины из-за всплеска коронавируса в стране - СМИ

20:09 18.10.2021
Спецпредставитель ЕС по правам человека принял приглашение Кулебы посетить админграницу с Крымом

Спецпредставитель ЕС по правам человека принял приглашение Кулебы посетить админграницу с Крымом

19:28 18.10.2021
Боррель не знает, удастся ли сбалансировать спрос и предложение на рынке газа

Боррель не знает, удастся ли сбалансировать спрос и предложение на рынке газа

09:40 18.10.2021
ЕС осуждает проведение оккупационной администрацией Крыма переписи населения на полуострове

ЕС осуждает проведение оккупационной администрацией Крыма переписи населения на полуострове

00:22 18.10.2021
Совет ЕС обсудит усиление программы "Восточное партнерство" и сотрудничества со странами Персидского залива

Совет ЕС обсудит усиление программы "Восточное партнерство" и сотрудничества со странами Персидского залива

10:08 16.10.2021
ЕС направил помощь Румынии для преодоления кризиса с COVID-19

ЕС направил помощь Румынии для преодоления кризиса с COVID-19

09:46 15.10.2021
Боррель и Блинкен обсудили рост цен на энергоносители и их влияние на мировую экономику

Боррель и Блинкен обсудили рост цен на энергоносители и их влияние на мировую экономику

17:14 13.10.2021
ЕС выпустил «зеленые» бонды на EUR 12 млрд, спрос превысил предложение более чем в 11 раз

ЕС выпустил «зеленые» бонды на EUR 12 млрд, спрос превысил предложение более чем в 11 раз

16:00 13.10.2021
У Кабмина есть очень сильное желание работать над климатической повесткой – делегация ЕС

У Кабмина есть очень сильное желание работать над климатической повесткой – делегация ЕС

12:29 13.10.2021
Безвизу Украины с ЕС ничто не угрожает - глава МИД

Безвизу Украины с ЕС ничто не угрожает - глава МИД

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Кривом Роге найден мертвым брат погибшего два месяца назад мэра города

Более трети украинских школ находятся на каникулах с 18 октября

Во Львове приостановили работу ночных клубов

"Нафтогаз" подал возражения против сертификации "Северного потока-2" германскому регулятору - глава правления НАК

Пик текущей волны пандемии COVID-19 можно ожидать в конце октября – середине ноября – главсанврач

ПОСЛЕДНЕЕ

Тарифы на электроэнергию в Украине не растут, хотя на мировом рынке ее цена увеличивается - Зеленский

Мотовиловец может стать первым замглавы фракции "Слуга народа" - Арахамия

В заседании фракции "Слуга народа" участвовал руководитель парламента Стефанчук - Гетманцев

Буймистер: "Слуга народа" приняла решение инициировать моё исключение из фракции без моего присутствия

В "Слуге народа" проводят консультации по кандидатам на пост первого заместителя главы фракции - Гетманцев

Зеленский подписал закон о направлении средств госбюджета на армию, соцподдержку и инфраструктурные проекты

В Кривом Роге найден мертвым брат погибшего два месяца назад мэра города

Порошенко обсудил с Квин дальнейшую помощь США в противодействии агрессии России против Украины

"Слуга народа" инициирует процедуру исключения Буймистер из фракции – пресс-секретарь

В больницах Киева заняты 70% мест для больных Covid-19, это основание для введения "красной зоны"- Радуцкий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА