Законопроект о реформе градостроительства прошел антикоррупционную экспертизу НАПК
Законопроект №5655 о реформе градостроительства прошел антикоррупционную экспертизу Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), сообщается на сайте партии "Слуга народа".
В заключении НАПК указывается, что в целом законопроект учитывает требования Антикоррупционной стратегии 2021-2025 годов (стратегия разработана Агентством и находится на рассмотрении в парламенте).
Однако, по мнению экспертов НАПК, документ содержит ряд недостатков, которые несут коррупционные риски и должны быть исправлены ко второму чтению рассмотрения законопроекта №5655 парламентом, которое, как ожидается, пройдет уже в ноябре-декабре этого года.
В частности, НАПК указывает на следующие моменты:
- юридическая неопределенность статуса Градостроительной палаты, бесплатность работы в Градпалате и отсутствие эффективных механизмов ответственности;
- дискреционные полномочия должностных лиц при рассмотрении вопроса о назначении внеплановой проверки;
- неопределенность процедуры и сроков реализации решений о демонтаже (сносе) объектов самовольного строительства;
- повышение роли градостроительных условий и ограничений с одновременным снижением контроля за соблюдением требований законодательства при их предоставлении.
Ожидается, что недостатки будут исправлены ко второму чтению на профильном комитете, отчет об этом обязательно будет направлен в НАПК.
Согласно заключению НАПК, в других важных статьях законопроекта №5655, отражающих основную суть реформы, коррупционные риски отсутствуют. В частности это касается:
- обязательного и постоянного проведения мониторинга застройки органами местного самоуправления;
- государственной регистрации права на выполнение подготовительных и строительных работ с использованием автоматических возможностей единой электронной системы в сфере строительства, привлечения нотариусов и государственных регистраторов;
- участия при вводе в эксплуатацию объектов строительства независимых юридических лиц, работающих в сфере градостроительного контроля;
- изменения требований при проведении экспертизы проектной документации на объект строительства;
- подходов к определению самовольного строительства;
- применения страховых механизмов для уменьшения рисков при строительстве;
- использования предложенной модели об ответственности при нарушении градостроительного законодательства;
- урегулирования вопроса с заказчиком по имущественным авторским правам на проектную документацию;
- механизма лишения сертификатов ответственных исполнителей работ в сфере архитектуры.
Как сообщалось, в марте 2020 года в Украине стартовала реформа градостроительства, цель которой - сделать его максимально эффективным, прозрачным и без коррупции. Соответствующие законопроекты, которые были положены в основу реформы, были внесены на рассмотрение летом 2021 года - №5655, 5656, 5877 о механизмах изменения работы на строительном рынке.