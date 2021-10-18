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17:46 18.10.2021

Законопроект о реформе градостроительства прошел антикоррупционную экспертизу НАПК

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Законопроект о реформе градостроительства прошел антикоррупционную экспертизу НАПК

Законопроект №5655 о реформе градостроительства прошел антикоррупционную экспертизу Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), сообщается на сайте партии "Слуга народа".

В заключении НАПК указывается, что в целом законопроект учитывает требования Антикоррупционной стратегии 2021-2025 годов (стратегия разработана Агентством и находится на рассмотрении в парламенте).

Однако, по мнению экспертов НАПК, документ содержит ряд недостатков, которые несут коррупционные риски и должны быть исправлены ко второму чтению рассмотрения законопроекта №5655 парламентом, которое, как ожидается, пройдет уже в ноябре-декабре этого года.

В частности, НАПК указывает на следующие моменты:

- юридическая неопределенность статуса Градостроительной палаты, бесплатность работы в Градпалате и отсутствие эффективных механизмов ответственности;

- дискреционные полномочия должностных лиц при рассмотрении вопроса о назначении внеплановой проверки;

- неопределенность процедуры и сроков реализации решений о демонтаже (сносе) объектов самовольного строительства;

- повышение роли градостроительных условий и ограничений с одновременным снижением контроля за соблюдением требований законодательства при их предоставлении.

Ожидается, что недостатки будут исправлены ко второму чтению на профильном комитете, отчет об этом обязательно будет направлен в НАПК.

Согласно заключению НАПК, в других важных статьях законопроекта №5655, отражающих основную суть реформы, коррупционные риски отсутствуют. В частности это касается:

- обязательного и постоянного проведения мониторинга застройки органами местного самоуправления;

- государственной регистрации права на выполнение подготовительных и строительных работ с использованием автоматических возможностей единой электронной системы в сфере строительства, привлечения нотариусов и государственных регистраторов;

- участия при вводе в эксплуатацию объектов строительства независимых юридических лиц, работающих в сфере градостроительного контроля;

- изменения требований при проведении экспертизы проектной документации на объект строительства;

- подходов к определению самовольного строительства;

- применения страховых механизмов для уменьшения рисков при строительстве;

- использования предложенной модели об ответственности при нарушении градостроительного законодательства;

- урегулирования вопроса с заказчиком по имущественным авторским правам на проектную документацию;

- механизма лишения сертификатов ответственных исполнителей работ в сфере архитектуры.

Как сообщалось, в марте 2020 года в Украине стартовала реформа градостроительства, цель которой - сделать его максимально эффективным, прозрачным и без коррупции. Соответствующие законопроекты, которые были положены в основу реформы, были внесены на рассмотрение летом 2021 года - №5655, 5656, 5877 о механизмах изменения работы на строительном рынке.

Теги: #напк #законопроект #градостроительство
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