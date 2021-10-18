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09:06 18.10.2021

Тунис отменяет карантин для организованных туристов

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Тунис отменяет карантин для организованных туристов

Минздрав Туниса ослабляет антикоронавирусные ограничения и снимает семидневный карантин для иностранных туристов, путешествующих на чартерных или регулярных рейсах по линии туроператора, сообщил офис по туризму республики.

"В связи с заметным улучшением эпидемиологических показателей в Тунисе министерство здравоохранения приняло решение смягчить условия приема пассажиров, прибывающих на территорию Туниса, с 16 октября. Посетить республику без карантина можно при предъявлении ПЦР-теста или сертификата вакцинации", - говорится в сообщении.

Как отметили в турофисе, пассажиры-нерезиденты, прибывающие в Тунис чартерными рейсами или регулярными рейсами (на блочных местах) в рамках организованных поездок (турпакет), освобождаются от семидневного карантина, если предъявляют ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета, при регистрации на рейс в аэропорту. От тестирования освобождаются дети до 12 лет.

"Тест ПЦР не нужно сдавать привитым туристам, которые завершили вакцинацию не менее чем за 14 дней до прибытия в Тунис и имеющие соответствующий сертификат", - пояснили в ведомстве.

Перед поездкой путешественникам необходимо заполнить специальную декларацию здоровья. В аэропорту по прибытии пассажиров ожидают выборочные экспресс-тесты на антиген. Путешественник с выявленным положительным тестом будет отправлен на изоляцию в специальный центр.

В офисе по туризму Туниса добавили, что всем путешественникам необходимо иметь при себе подтверждение бронирования и оплаты организованного тура (ваучера), соблюдать правила организованных групп с момента прибытия в Тунис, а именно: размещение и передвижение за пределами туристических объектов только туристическим транспортом. Также с туристов требуют строгое соблюдение санитарных норм.

Теги: #туризм #тунис
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