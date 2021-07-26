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01:30 26.07.2021

Президент Туниса отправил премьера в отставку и приостановил работу парламента

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Президент Туниса Каис Саид объявил, что отправил в отставку премьера Хишама аль-Мешиши, сообщает французская газета "Фигаро".

Также глава государства решил заморозить работу парламента и лишил депутатов неприкосновенности. Саид пояснил, что по конституции, президент не может распустить парламент, однако в случае "неминуемой опасности" имеет право на время остановить его деятельность.

Такие решения президент принял после прошедших в воскресенье в Тунисе акций протеста против правительства. Тунисцы недовольны тем, как кабинет министров решает проблему с распространением COVID-19.

Кроме того, шаги, предпринятые Саидом - продолжение политического противостояния между ним и самой влиятельной политической силой страны - умеренной исламистской партией "Ан-Нахда".

Теги: #президент #правительство #тунис
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