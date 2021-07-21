Борьбу с коронавирусом в Тунисе поручили армии

Военные медики в Тунисе будут нести ответственность за борьбу с распространением коронавируса в стране, заявил в среду тунисский президент Каис Саид.

"Специализирующееся на здравоохранении армейское подразделение возьмет на себя контроль за кризисом в области здравоохранения в стране", - приводят западные СМИ слова Саида в ходе его визита в центр вакцинации в Тунисе.

Накануне премьер страны Хишам Машиши отправил в отставку министра здравоохранения Фаузи Мехди из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом в стране. Машиши обвинил Мехди в "преступных решениях", которые привели к "хаосу" в центрах вакцинации.

Эпидемиологическая ситуация в Тунисе остается напряженной, наблюдается рост заболеваемости коронавирусом и летальных случаев. Палаты интенсивной терапии переполнены, в больницах не хватает кислородных баллонов.

За время пандемии в Тунисе зарегистрировали более 550 тыс. случаев заражения коронавирусом, 18 тыс. из них имели летальный исход.