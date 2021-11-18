Экономика

18:10 18.11.2021

Тунис готов к началу переговоров о ЗСТ с Украиной с 2022 года

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Тунис готов к началу переговоров о ЗСТ с Украиной с 2022 года

Тунис готов к началу переговорного процесса о заключении соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Украиной, переговоры могут начаться в первом квартале 2022 года, сообщил посол Украины в Тунисской республике Владимир Хоманец.

"Тунис рассматривает Украину как стратегического партнера, и это задекларировано. Тунис подтвердил готовность к переговорному процессу в ходе консультаций в июле этого года, – сказал Хоманец в ходе презентации исследования "Создание политики на основе фактов - оценки экономического влияния потенциальных соглашений о ЗСТ Украины" в Киеве в четверг.

Он отметил, что Тунис стремится диверсифицировать географию внешней экономической деятельности.

"У них есть опыт заключений соглашения о ЗСТ с такими партнерами, как Турция, Великобритания. Они в этом несколько разочарованы, поэтому Украину рассматривают как более надежного, перспективного торгового партнера", – отметил посол.

Он подчеркнул, что ЗСТ с Тунисом позволит открыть для Украины дополнительно еще и рынки двух его соседей - Алжира и Ливии.

Хоманец также напомнил, что Тунис входит в конвенцию Паневромед. Украина интересует Тунис с точки зрения открытия для себя европейского рынка, причем тунисская сторона, по его словам, готова к введению либеральных правил торговли по квотному принципу.

Как отметила директор по научной работе Института экономических исследований Вероника Мовчан, представляя оценку потенциального влияния ЗСТ с Тунисом, основой украинского экспорта в эту страну являются зерновые, а также черные металлы. Из Туниса Украина экспортирует в основном подошвы для обуви, в меньшей мере - электронику и текстильную одежду.

По ее словам, моделирование введения ЗСТ с Тунисом предполагает рост украинского экспорта в эту страну на 115%, что обусловлено низкой сравнительной базой, а импорта в Украину - на 53%. "Секторально в основном выиграет в основному металлургия, а также растениеводство", – отметила Мовчан.

Теги: #тунис #украина #зст
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