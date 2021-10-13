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20:43 13.10.2021

НАБУ закрыло дело о закупке вакцин по завышенным ценам во времена экс-главы Минздрава Степанова

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НАБУ закрыло дело о закупке вакцин по завышенным ценам во времена экс-главы Минздрава Степанова

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по факту возможной закупки вакцин от коронавируса по завышенным ценам, открытое в феврале 2021 года, сообщает издание "Украинская правда" в среду.

Отмечается, что информацию о закрытии дела журналистам издания предоставили в НАБУ в ответ на соответствующий запрос.

"17.05.2021 указанное уголовное производство закрыто на основании п.2.ч.1 ст. 284 УПК (отсутствие состава уголовного преступления – ИФ)", - говорится в ответе.

Журналисты уточняют, что никаких деталей по делу и роли в нем экс-министра здравоохранения Максима Степанова в нем НАБУ не сообщили.

Как сообщалось, в феврале на сайте Совета общественного контроля НАБУ появилась информация о том, что Бюро начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника.

"Этот случай получил широкую огласку в СМИ, поскольку сначала ГП "Медицинские закупки" начало переговоры о закупке вакцины с ориентировочной стоимостью около $3 и находилось на финальном этапе процесса. Однако впоследствии министр (здравоохранения - ИФ) Максим Степанов в ручном режиме остановил этот процесс и поручил начать переговоры по закупке китайской вакцины в компании Sinovac Biotech", - говорится в сообщении.

В информации отмечается, что обнародованная цена закупки 1 дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в мире, а ее "общая эффективность" во время последнего этапа тестирования в Бразилии показала лишь 50,38%.

"Именно поэтому Совет общественного контроля обратился к НАБУ с соответствующим заявлением и теперь приветствует начало досудебного расследования. Предварительная правовая квалификация - злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины)", - добавили в Совете.

 

Теги: #расследование #закупка #набу
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